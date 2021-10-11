Союз биатлонистов России вынес выговор Елисееву

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России (СБР) вынес выговор Матвею Елисееву за нарушение спортивной дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Конфликтная ситуация между Елисеевым и старшим тренером сборной Юрием Каминским произошла в августе во время тренировочного сбора на Семинском перевале. В результате было принято решение перевести спортсмена в группу под руководством Сергея Башкирова.

"Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и его исключения из состава сборной России. Надеюсь, что в этом деле поставлена точка, и все спортсмены национальной команды сделают для себя должные выводы", - сказал глава СБР Виктор Майгуров.