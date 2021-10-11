Стадион во время матча сборных Словении и России в Мариборе будет заполнен наполовину

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Стадион "Людски врт" в Мариборе во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Словении и России будет заполнен наполовину. Об этом ТАСС сообщили в Футбольном союзе Словении.

Игра пройдет в понедельник и начнется в 21:45 мск. Стадион вмещает 13 тыс. человек, ожидается, что встречу посетит около 6 тыс. болельщиков. Для прохода на стадион необходимо будет соблюдать антиковидный протокол - предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о наличии вакцины или антител.

Российским болельщикам было выделено 540 мест. По информации пресс-службы сборной, команду в Мариборе поддержат до 100 болельщиков.

Сборная Словении сыграет в Мариборе впервые за шесть лет. Именно на стадионе "Людски врт" в 2009 году российская команда под руководством Гуса Хиддинка уступила словенцам в борьбе за право сыграть на чемпионате мира в ЮАР.

Сборная России занимает второе место в группе H, на ее счету 16 очков, столько же у хорватов, которые находятся выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - по 4).

Команде Валерия Карпина хватит ничейного результата, чтобы гарантировать себе второе место, которое позволит сыграть в следующем раунде квалификации. Победитель группы напрямую попадет в число участников чемпионата мира 2022 года в Катаре.