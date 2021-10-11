Клуб НХЛ "Тампа" продлил контракт с главным тренером Купером

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

"Для меня было огромной честью быть главным тренером "Тампы" в течение последних восьми с лишним сезонов, и я с нетерпением жду возможности развить то, что у нас есть. Моя семья и я любим эту организацию, это наш дом", - сказал Купер.

Купер дольше всех из действующих тренеров НХЛ непрерывно работает в одном клубе. При нем "Тампа" победила в 383 играх и потерпела поражение в 250 матчах, набрав 64,7% очков, что является рекордом клуба. Купер дважды приводил "Тампу" к победе в Кубке Стэнли. На предстоящей Олимпиаде в Пекине он будет главным тренером сборной Канады.

За "Тампу" выступают россияне Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.