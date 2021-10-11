Горячкина уступила в третьем туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 11 октября. Александра Горячкина черными фигурами проиграла Кириллу Алексеенко в третьем туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. В первом матче Горячкина черными сыграла вничью с Павлом Понкратовым, во втором - победила белыми Александра Мотылева. В четвертом туре шахматистка белыми фигурами сыграет с Никитой Витюговым, который в воскресенье обыграл белыми фигурами Владимира Федосеева.

Также во втором туре вничью сыграли Павел Понкратов с Максимом Матлаковым, Мотылев с Дмитрием Андрейкиным, Андрей Есипенко с Александром Предке, Александр Рахманов с Максимом Чигаевым.

По итогам трех туров в таблице мужского суперфинала лидирует Алексеенко, на счету которого 2,5 очка, далее идут Витюгов (2), Чигаев, Матлаков, Рахманов, Федосеев, Горячкина, Понкратов, Есипенко, Андрейкин (по 1,5), Предке (1), Мотылев (0,5).

В третьем туре женского суперфинала Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Анастасию Боднарук, Алиса Галлямова черными фигурами выиграла у Алины Бивол, Валентина Гунина черными фигурами обыграла Алину Кашлинскую, Полина

Шувалова победила черными фигурами Марину Гусеву. Вничью закончились партии Ольги Гири с Евгенией Овод и Дарьи Вольт с Натальей Погониной. В турнирной таблице лидером является Гунина (2,5 очка), далее идут Овод, Шувалова, Гарифуллина (по 2), Галлямова, Вольт, Гиря, Кашлинская (по 1,5), Погонина, Бивол, Гусева (по 1), замыкает список Боднарук (0,5).

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском турнире - 7 млн, в женском - 4 млн).