СМИ: бывший чемпион UFC Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии

ТАСС, 11 октября. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается, что 51-летний Лидделл был задержан в понедельник утром у себя дома в Лос-Анджелесе, инициатором вызова полиции была его жена. По информации источника, супруги повздорили, затем конфликт перешел в драку. На данный момент бывший спортсмен находится в тюрьме, за его выход на свободу установлен залог в размере $20 тыс.

24 сентября TMZ сообщал, что по аналогичному обвинению был задержан бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Обстоятельства, приведшие к его задержанию, не сообщались.

В июле 2009 года Лидделл был включен в Зал славы UFC. Он выступал в этой организации с 1998 по 2010 год. С 2005 по 2007 год американец владел чемпионским поясом UFC. Всего в смешанных единоборствах он провел 30 боев, в которых одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.