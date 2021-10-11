Семшов: российские футболисты победят словенцев, если будут сражаться друг за друга

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна выиграть у словенцев в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, если игроки проявят сплоченность и будут сражаться друг за друга. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской команды Игорь Семшов.

Матч между командами России и Словении пройдет в понедельник. Встреча состоится на стадионе "Людски врт" в Мариборе и начнется в 21:45 мск. 8 октября сборная России обыграла на своем поле словаков (1:0), словенцы на выезде оказались сильнее мальтийцев (4:0).

"По последнему матчу мы все видели, - сказал Семшов. - Если ребята будут так же сражаться и так же друг за друга играть на футбольном поле, то добьются нужного результата. Многие говорят про игру, она не такая яркая, но давайте начнем с того, что это групповой этап, где очки, наверное, важнее, чем игра. Мы понимаем, что без хорошей игры не добиться результата, но сплоченность, выжимание максимума из созданных моментов может принести удачу. Если наши будут так же действовать, то положительный результат должен быть".

"Говорю о победе, потому что мы продолжаем бороться с хорватами за первое место. Лучше выйти с первого места, чем испытывать судьбу в стыковых матчах. Мы видим, что не так просто будет бороться за путевку со второго места - по рейтингу мы немного уступаем тем командам, которые могут выйти со второго места", - добавил собеседник ТАСС.

18 ноября 2009 года сборная России под руководством Гуса Хиддинка в Мариборе проиграла команде Словении и не смогла попасть на чемпионат мира 2010 года, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу словенцев, в первой игре россияне дома победили со счетом 2:1. "Я думаю, что нельзя и не нужно связывать два матча, потому что это разные турниры были, - отметил Семшов, который был в заявке в сборной России, но не принял участие в игре. - Сейчас групповой этап, тогда были стыковые матчи, тем более прошло уже больше 10 лет, сейчас немного другой состав и другие задачи. Осталось неудовлетворение от того, что мы не вышли на чемпионат мира, что касается матча, то мы проиграли его в Москве, потому что мы контролировали и ход событий, 2:0 вели, а потом пропустили ненужный гол - тогда еще действовало правило гостевого гола".

Сборная России занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые находятся выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).