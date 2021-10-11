Панарин будет одним из альтернативных капитанов клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

ТАСС, 11 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин будет одним из шести альтернативных капитанов команды в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также альтернативными капитанами "Рейнджерс" в следующем сезоне будут Крис Крайдер, Мика Зибанежад, Джейкоб Труба, Райан Строум и Барклай Гудроу. Должность капитана команды остается вакантной более трех лет. Последним капитаном был Райан Макдона, который был обменян в "Тампу" в феврале 2018 года.

Панарину 29 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин сыграл за клуб в 42 матчах, в которых забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Всего в НХЛ Панарин сыграл 433 матча, забросил 165 шайб и отдал 308 передач.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 13 октября. "Рейнджерс" в своем первом матче нового сезона в гостях сыграют с "Вашингтоном", встреча пройдет в ночь на 14 октября.