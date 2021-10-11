Сборная Канады по хоккею получила приглашение на Кубок Первого канала

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея Канады получила приглашение для сборной своей страны принять участие в Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Том Ренни.

Турнир должен пройти с 16 по 19 декабря в Москве. В 2017 году канадцы участвовали в Кубке Первого канала, который был одним из этапов подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане.

"На нынешней неделе мы обсудим вопрос, что можно сделать при подготовке к Олимпиаде, каков может быть план Б, если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) откажутся ехать в Пекин. Мы поговорим об этом на этой неделе, в том числе и о вероятном участии нашей команды в Кубке Первого канала, - сказал Ренни. - Нам было сделано такое предложение, что мы ценим. Вместе с Олимпийскими комитетом Канады мы готовим список игроков и тренеров, и в предстоящие дни мы вернемся к этому вопросу".

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если лига или профсоюз ее игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными. На Олимпиаде 2018 года игроки НХЛ не выступали.