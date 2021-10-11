Самсонов не примет участие в Гран-при США по фигурному катанию

ТАСС, 11 октября. Российский фигурист Даниил Самсонов не выступит на этапе Гран-при США. Список участников опубликован на официальном сайте соревнований.

Как ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, Самсонов пропустит этап из-за проблем со здоровьем. "Самсонов не выступит в США по медицинским показателям", - сказал Коган.

Спортсмен изначально был заявлен в качестве участника турнира. Из россиян в мужском одиночном катании в США выступит Артур Даниелян.

Самсонову 16 лет, на его счету бронзовая награда юношеской Олимпиады 2020 года, также он становился бронзовым призером финала юниорского Гран-при в сезоне-2019/20.

Гран-при США пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.

В новость были внесены изменения (19:16 мск) - добавлена цитата Когана.