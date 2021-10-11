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Допинг в спорте

РУСАДА в сентябре не смогло проверить на допинг восемь атлетов, оказавшихся вне доступа

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают пять российских спортсменов, включая серебряного призера чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данила Лысенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре зафиксировали восемь нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В сентябре было зафиксировано восемь нарушений правил доступности для тестирования", - рассказали в пресс-службе.

В январе было отмечено 12 подобных нарушений, в феврале - 8, в марте - 19, в апреле - 14, в мае - 18, в июне - 21, в июле - 11, в августе - 19. В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения.

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают пять российских спортсменов, включая серебряного призера чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данила Лысенко.

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Допинг
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