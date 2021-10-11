В Северной Осетии меценат вручил денежные сертификаты победителям и призерам Олимпиады

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Победители и призеры Олимпийских игр в понедельник получили денежные сертификаты от мецената.

"К сожалению, он [меценат] сам не смог присутствовать на мероприятии", - сказал на вручении сертификатов врио министра физической культуры и спорта республики Сослан Кочиев.

Денежные сертификаты за спортивные достижения получили олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков, бронзовый призер олимпийских игр по вольной борьбе Артур Найфонов, бронзовый призер олимпийских игр по борьбе дзюдо Мадина Таймазова, чемпион Паралимпийских игр Альберт Хинчагов и бронзовый призер Паралимпийских игр Чермен Кобесов.

За золотую медаль были вручены сертификаты на 3 млн рублей, за серебро и бронзу - 2 млн и 1 млн соответственно.