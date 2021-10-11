Решение не назначать пенальти в ворота "Краснодара" в матче с ЦСКА признали ошибочным

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение главного арбитра Владимира Москалева не назначать пенальти в ворота "Краснодара" в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

2 октября ЦСКА дома сыграл вничью с "Краснодаром" (0:0). В компенсированное ко второму тайму время Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами (VAR), принял решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной площади защитника армейцев Игоря Дивеева. 8 октября исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении от работы до конца года арбитра Василия Казарцева, который в данном матче был видеоассистентом рефери.

Согласно решению ЭСК рука Дивеева в эпизоде отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

Также комиссия посчитала, что главный арбитр матча "Динамо" - "Крылья Советов" (0:1) Евгений Кукуляк должен был на 58-й минуте назначить пенальти в ворота самарцев, а также признала верным решение арбитра Павла Шадыханова удалить нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в игре с "Сочи" (1:2). По мнению комиссии, Азмун имел возможность избежать контакта или уменьшить его интенсивность.