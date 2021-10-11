Футболисты Зобнин, Ларссон и Хендрикс вернулись в общую группу "Спартака" после травм

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Йорит Хендрикс, Илья Кутепов и Николай Рассказов полностью восстановились после травм и вернулись в общую группу команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зобнин и Хендрикс получили травмы в сентябре в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии" (0:1). Ларссон и Рассказов последний раз выходили в составе красно-белых во встрече девятого тура Тинькофф - Российской пермьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" (2:0), Кутепов отсутствовал с конца августа.

После 10 туров РПЛ подопечные Руя Витории располагаются на седьмой строчке в таблице с 16 очками в активе. В следующем туре красно-белые сыграют с московским "Динамо" в субботу.