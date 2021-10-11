Сутормин будет капитаном сборной России по футболу в игре против словенцев

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Алексей Сутормин будет капитаном сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе! Наш состав на матч #СловенияРоссия ! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT

У словенцев с первых минут на поле выйдут вратарь Ян Облак ("Атлетико", Испания), защитники Юре Балковец ("Эмполи", Италия), Миха Мевля ("Аланьяспор", Турция), Яка Бийол (ЦСКА, Россия), Жан Карничник ("Мура"), полузащитники Ясмин Куртич (СПАЛ, Италия), Адам Гнезда-Черин ("Нюрнберг", Германия), Йосип Иличич ("Аталанта", Италия), Санди Ловрич ("Лугано", Швейцария), Беньямин Вербич ("Динамо", Украина), нападающий Андраж Шпорар ("Спортинг", Португалия).

Для Сутормина игра против команды Словении станет второй в составе национальной сборной. 27-летний защитник дебютировал 8 октября в матче против словаков. В текущем сезоне он провел за "Зенит" 12 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Встреча Словения - Россия пройдет в Мариборе на стадионе "Людски врт". Матч начнется в 21:45 мск.