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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой сентября в Европе

Лучшим легкоатлетом назвали Армана Дюплантиса
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Европейская легкоатлетическая ассоциация признала российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене лучшей легкоатлеткой сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

3 сентября россиянка стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, а спустя пять дней выиграла финал Бриллиантовой лиги. 12 сентября она одержала победу на турнире в Берлине.

Среди мужчин лучшим стал олимпийский чемпион и действующий мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, который также победил на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе и в финале соревнований.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. 28-летняя россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, также в ее активе золото и серебро чемпионатов Европы.

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