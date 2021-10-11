Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой сентября в Европе

ТАСС, 11 октября. Европейская легкоатлетическая ассоциация признала российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене лучшей легкоатлеткой сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

3 сентября россиянка стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, а спустя пять дней выиграла финал Бриллиантовой лиги. 12 сентября она одержала победу на турнире в Берлине.

Среди мужчин лучшим стал олимпийский чемпион и действующий мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, который также победил на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе и в финале соревнований.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. 28-летняя россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, также в ее активе золото и серебро чемпионатов Европы.