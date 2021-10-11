Сорок билетов продано на сектор российских болельщиков на матч со словенцами в Мариборе

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Сорок билетов было продано на гостевой сектор на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России по футболу в Мариборе. Об этом ТАСС сообщили организаторы матча.

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Гостям было выделено 540 мест, в понедельник утром российская сторона вернула все нереализованные билеты.

Игра пройдет в понедельник, начало - в 21:45 мск. Ожидается, что ее посетят около 6 тыс. человек, что позволит заполнить стадион наполовину.

Сборная Словении сыграет в Мариборе впервые за шесть лет. Именно на стадионе "Людски врт" в 2009 году российская команда под руководством Гуса Хиддинка уступила словенцам в борьбе за право сыграть на чемпионате мира в ЮАР.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе H, на ее счету 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4). Победитель группы напрямую попадет в число участников чемпионата мира в Катаре, команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах.