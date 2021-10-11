ЦСКА в седьмой раз подряд победил "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Шайбу на 20-й минуте забросил Сергей Плотников.

Для нападающего красно-белых Дмитрия Вишневского прошедший матч стал 600-м в КХЛ, он выступал за "Спартак" с 2008 по 2011 год, потом перешел в московское "Динамо", в котором играл до 2018 года и за это время стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в 2018 году вернулся в "Спартак".

ЦСКА побеждает "Спартак" в лиге в седьмой раз кряду, предыдущая встреча состоялась 16 сентября, тогда подопечные Сергея Федорова победили со счетом 5:3. Всего в истории лиги команды встречались 46 раз, армейцы одержали 31-ю победу. Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. "Спартак" располагается на седьмой строчке с 16 очками в активе.

В следующем матче ЦСКА примет хабаровский "Амур" 13 октября, "Спартак" на следующий день на выезде сыграет с минским "Динамо".