Хоккеист "Торонто" Михеев пропустит минимум восемь недель из-за перелома пальца руки

ТАСС, 11 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев пропустит минимум восемь недель из-за перелома большого пальца руки. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка канадского телеканала TSN Кристен Шилтон.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с "Оттавой" 10 октября.

Михееву 27 лет, он выступает за "Торонто" с 2019 года, в прошлом сезоне он провел за команду 61 игру, в которых набрал 17 (7 голов + 10 результативных передач) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 13 октября. "Торонто" свой первый матч в новом сезоне проведет дома против "Монреаля". Встреча пройдет в ночь на 14 октября.