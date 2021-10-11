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НХЛ

Хоккеист "Торонто" Михеев пропустит минимум восемь недель из-за перелома пальца руки

Российский форвард получил повреждение в предсезонном матче с "Оттавой" 10 октября
Илья Михеев AP Photo/Peter Power
Описание
Илья Михеев
© AP Photo/Peter Power

ТАСС, 11 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев пропустит минимум восемь недель из-за перелома большого пальца руки. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка канадского телеканала TSN Кристен Шилтон.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с "Оттавой" 10 октября.

Михееву 27 лет, он выступает за "Торонто" с 2019 года, в прошлом сезоне он провел за команду 61 игру, в которых набрал 17 (7 голов + 10 результативных передач) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 13 октября. "Торонто" свой первый матч в новом сезоне проведет дома против "Монреаля". Встреча пройдет в ночь на 14 октября.

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