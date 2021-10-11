"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 11 октября. Ярославский "Локомотив" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (8-я минута), Егор Коршков (22), Денис Баранцев (47). У "Динамо" отличился Роб Клинкхаммер (44).

"Локомотив" остался на шестом месте в таблице Западной конференции, в 16 матчах ярославская команда набрала 18 очков. "Динамо" сохранило первую строчку с 24 очками в 16 играх. В следующем матче "Локомотив" дома встретится с череповецкой "Северсталью" 13 октября, "Динамо" в этот же день в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл "Сочи" (3:1), череповецкая "Северсталь" в гостях победила нижегородское "Торпедо" (3:2, по буллитам), омский "Авангард" на своем льду оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:1).