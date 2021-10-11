"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 11 октября. Ярославский "Локомотив" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (8-я минута), Егор Коршков (22), Денис Баранцев (47). У "Динамо" отличился Роб Клинкхаммер (44).
"Локомотив" остался на шестом месте в таблице Западной конференции, в 16 матчах ярославская команда набрала 18 очков. "Динамо" сохранило первую строчку с 24 очками в 16 играх. В следующем матче "Локомотив" дома встретится с череповецкой "Северсталью" 13 октября, "Динамо" в этот же день в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл "Сочи" (3:1), череповецкая "Северсталь" в гостях победила нижегородское "Торпедо" (3:2, по буллитам), омский "Авангард" на своем льду оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|16
|12
|0
|0
|0
|0
|4
|59-36
|24
|2
|Йокерит
|16
|7
|2
|2
|1
|1
|3
|51-44
|24
|3
|СКА
|16
|8
|1
|2
|1
|0
|4
|50-32
|23
|4
|ЦСКА
|17
|7
|4
|0
|0
|0
|6
|37-32
|22
|5
|Динамо Мн
|15
|8
|2
|0
|0
|1
|4
|48-36
|21
|6
|Локомотив
|16
|8
|0
|0
|1
|1
|6
|43-36
|18
|7
|Спартак
|17
|6
|2
|0
|0
|0
|9
|37-41
|16
|8
|Торпедо
|16
|6
|0
|0
|2
|1
|7
|42-45
|15
|9
|Северсталь
|16
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|28-38
|15
|10
|Динамо Р
|16
|5
|0
|0
|1
|2
|8
|28-46
|13
|11
|Витязь
|16
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|43-52
|13
|12
|Сочи
|17
|2
|2
|0
|2
|0
|11
|28-48
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|16
|14
|1
|0
|0
|0
|1
|65-29
|30
|2
|Трактор
|17
|8
|1
|4
|1
|1
|2
|53-42
|28
|3
|Салават Юлаев
|16
|10
|2
|0
|0
|0
|4
|47-28
|24
|4
|Ак Барс
|17
|7
|1
|2
|0
|3
|4
|40-35
|23
|5
|Автомобилист
|17
|7
|0
|1
|1
|2
|6
|52-48
|19
|6
|Авангард
|15
|6
|1
|1
|0
|0
|7
|43-39
|16
|7
|Барыс
|16
|4
|2
|0
|1
|1
|8
|38-46
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|0
|0
|0
|3
|7
|24-33
|13
|9
|Нефтехимик
|15
|5
|0
|0
|0
|2
|8
|33-40
|12
|10
|Адмирал
|15
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|29-53
|11
|11
|Амур
|16
|2
|1
|2
|0
|1
|10
|30-51
|11
|12
|Куньлунь
|15
|4
|0
|1
|0
|0
|10
|34-52
|10