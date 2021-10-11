{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Ярославцы победили дома со счетом 3:1
Владислав Ефремов ("Динамо") и Егор Коршков ("Локомотив") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Владислав Ефремов ("Динамо") и Егор Коршков ("Локомотив")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Ярославский "Локомотив" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (8-я минута), Егор Коршков (22), Денис Баранцев (47). У "Динамо" отличился Роб Клинкхаммер (44).

"Локомотив" остался на шестом месте в таблице Западной конференции, в 16 матчах ярославская команда набрала 18 очков. "Динамо" сохранило первую строчку с 24 очками в 16 играх. В следующем матче "Локомотив" дома встретится с череповецкой "Северсталью" 13 октября, "Динамо" в этот же день в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл "Сочи" (3:1), череповецкая "Северсталь" в гостях победила нижегородское "Торпедо" (3:2, по буллитам), омский "Авангард" на своем льду оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М16120000459-3624
2Йокерит1672211351-4424
3СКА1681210450-3223
4ЦСКА1774000637-3222
5Динамо Мн1582001448-3621
6Локомотив1680011643-3618
7Спартак1762000937-4116
8Торпедо1660021742-4515
9Северсталь1642110828-3815
10Динамо Р1650012828-4613
11Витязь1630123743-5213
12Сочи17220201128-4810
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург16141000165-2930
2Трактор1781411253-4228
3Салават Юлаев16102000447-2824
4Ак Барс1771203440-3523
5Автомобилист1770112652-4819
6Авангард1561100743-3916
7Барыс1642011838-4614
8Сибирь1550003724-3313
9Нефтехимик1550002833-4012
10Адмирал1530032729-5311
11Амур16212011030-5111
12Куньлунь15401001034-5210

 

Теги
КХЛ
ЧМ-2022 по футболу
Сборная России пропустила первый мяч под руководством Карпина
Ворота российской команды поразил словенский полузащитник Йосип Иличич
Сборная России пропустила первый мяч под руководством Карпина
Читать полностью