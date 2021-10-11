Джикия ударом через себя забил второй мяч сборной России в ворота словенцев

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России после первого тайма ведет со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Словении. Встреча проходит в Мариборе.
Счет на 28-й минуте открыл центральный защитник Игорь Дивеев, на 34-й минуте другой игрок обороны, Георгий Джикия, удвоил преимущество сборной России, забив ударом через себя. На 40-й минуте Йосип Иличич сократил отставание - российская команда пропустила впервые под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Команды выступают в группе H. Ранее в понедельник матч между сборными Кипра и Мальты завершился со счетом 2:2. Сборная Хорватии дома играет со словаками (счет в матче - 1:2).
БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021
Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально
Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH