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ЧМ-2022 по футболу
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Джикия ударом через себя забил второй мяч сборной России в ворота словенцев

Россияне проводят матч квалификации чемпионата мира в Мариборе
Георгий Джикия Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Георгий Джикия
© Станислав Красильников/ТАСС

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России после первого тайма ведет со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Словении. Встреча проходит в Мариборе.

Счет на 28-й минуте открыл центральный защитник Игорь Дивеев, на 34-й минуте другой игрок обороны, Георгий Джикия, удвоил преимущество сборной России, забив ударом через себя. На 40-й минуте Йосип Иличич сократил отставание - российская команда пропустила впервые под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Команды выступают в группе H. Ранее в понедельник матч между сборными Кипра и Мальты завершился со счетом 2:2. Сборная Хорватии дома играет со словаками (счет в матче - 1:2).

 

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Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
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