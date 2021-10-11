Калинская вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Касаткина не сумела выйти в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу 22-летней Калинской. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Туниса Унс Джабир, выступающей под 12-м номером посева, и американкой Даниэль Коллинз (22-й номер посева).

Калинская занимает 151-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет побед на турнирах организации, лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США (2019, 2020).

Голубич 28 лет, она располагается на 46-й строчке мирового рейтинга, на ее счету один титул WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $8,8 млн.