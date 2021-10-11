Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

В составе российской сборной голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (34). У словенцев отличился Йосип Иличич (40). На 77-й минуте судья отменил гол сборной Словении после использования системы видеоассистена рефери (VAR), у полузащитника Ясмина Куртича был зафиксирован офсайд.

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Мариборе в присутствии 6 500 зрителей.

Капитаном сборной России в игре против словенцев был защитник санкт-петербургского "Зенита" Алексей Сутормин. Игрок провел второй матч за сборную, 8 октября он дебютировал за национальную команду в игре против словаков (1:0).

В других играх отборочной группы H сборная Хорватии сыграла вничью с командой Словакии, киприоты - с мальтийцами. Обе встречи завершились со счетом 2:2.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.