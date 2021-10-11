Дюков: сборная России получала удовольствие от футбола в матче со словенцами

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Российские футболисты в матче со сборной Словении продемонстрировали прогресс в игре по сравнению с предыдущими встречами отборочного турнира чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В понедельник сборная России на выезде обыграла команду Словении со счетом 2:1.

"Порадовало, что мы сегодня больше играли в футбол, - сказал Дюков. - Мне кажется, ребята сами получали удовольствие от футбола. Конечно, еще не все получается, но уже видны определенные изменения, и это радует. [Георгий] Джикия забил гол прямо как в пляжном футболе, я не могу вспомнить, чтобы российские игроки забивали через себя. Если говорить про качество футбола, показанного нашей сборной, то я не могу сказать, что полностью им удовлетворен, если бы полностью, то нам бы всем вместе не пришлось нервничать до последних минут, и исход этого матча решился бы раньше".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.