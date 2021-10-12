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ЧМ-2022 по футболу

Контракт с Карпиным будет продлен, так как россияне гарантировали выход в стыки ЧМ

В понедельник россияне со счетом 2:1 в гостях победили команду Словении
Главный тренер сборной России Валерий Карпин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МАРИБОР, 12 октября. /ТАСС/. Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлен в связи с гарантированным вторым местом в группе отборочного турнира чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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В понедельник россияне со счетом 2:1 в гостях победили команду Словении и гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира.

"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]", - сказал Дюков.

После восьми сыгранных матчей россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н, набрав 19 очков. Второй идет команда Хорватии (17), далее располагаются сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Победители групп гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира, вторым командам предстоит сыграть в стыковых матчах.

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