Контракт с Карпиным будет продлен, так как россияне гарантировали выход в стыки ЧМ

МАРИБОР, 12 октября. /ТАСС/. Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлен в связи с гарантированным вторым местом в группе отборочного турнира чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

В понедельник россияне со счетом 2:1 в гостях победили команду Словении и гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира.

"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]", - сказал Дюков.

После восьми сыгранных матчей россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н, набрав 19 очков. Второй идет команда Хорватии (17), далее располагаются сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Победители групп гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира, вторым командам предстоит сыграть в стыковых матчах.