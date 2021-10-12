Дюков: поражение в Мариборе в 2009 году не повлияло на нынешнюю сборную России

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Поражение сборной России от команды Словении в Мариборе в 2009 году не повлияло на футболистов российской команды перед игрой отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

В понедельник сборная России в Мариборе обыграла команду Словении со счетом 2:1 и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира мирового первенства в Катаре. В 2009 году россияне в этом же городе уступили словенцам (0:1) в ответном стыковом матче и не смогли квалифицироваться на чемпионат мира в ЮАР.

"Это другая сборная, другой тренер и другие игроки. Я не думаю, что это событие 12-летней давности как-то повлияло на игроков", - сказал Дюков.

Сборная России занимает первое место в группе H, российские футболисты набрали 19 очков в восьми играх. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.