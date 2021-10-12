Дюков: поражение в Мариборе в 2009 году не повлияло на нынешнюю сборную России

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Поражение сборной России от команды Словении в Мариборе в 2009 году не повлияло на футболистов российской команды перед игрой отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В понедельник сборная России в Мариборе обыграла команду Словении со счетом 2:1 и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира мирового первенства в Катаре. В 2009 году россияне в этом же городе уступили словенцам (0:1) в ответном стыковом матче и не смогли квалифицироваться на чемпионат мира в ЮАР.
"Это другая сборная, другой тренер и другие игроки. Я не думаю, что это событие 12-летней давности как-то повлияло на игроков", - сказал Дюков.
Сборная России занимает первое место в группе H, российские футболисты набрали 19 очков в восьми играх. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).
В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.