Дивеев заявил, что попросил замену в матче со словенцами из-за опасений усугубить травму

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев сам попросил замену в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

В понедельник россияне со счетом 2:1 в гостях победили команду Словении и гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира мирового первенства в Катаре. Дивеев открыл счет на 28-й минуте. На 36-й минуте защитник был заменен, вместо него на поле вышел Максим Осипенко.

"Почувствовал дискомфорт в пахе и попросил замену, потому что боялся, что усугублю травму. Когда я был на поле, игра была более равной, после замены я смотрел за игрой со скамейки и все ногти на пальцах сгрыз от волнения. Главное, что выиграли. Да, сегодня забили два центральных защитника, но главное - победа, надо готовиться к следующим играм", - сказал Дивеев.

"Мы лидеры группы, но нас ждет важная игра с Хорватией и с Кипром дома. Будем готовиться и разбирать соперника", - добавил защитник.

В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.