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ЧМ-2022 по футболу

Российские футболисты после победы над словенцами включили в раздевалке песню "Валера"

В понедельник российская команда победила сборную Словении и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России после победы над командой Словении в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в раздевалке включили песню "Валера". Об этом журналистам рассказал защитник российской команды Игорь Дивеев.

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В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

"В раздевалке все радуются. Включили песню "Валера, Валера", больше ничего не было", - сказал Дивеев.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что тоже пел эту песню с игроками. "Эмоции были радостные, но не от песни "Валера, "Валера", а от того, что выиграли на выезде 2:1. Мы все кричали", - отметил он.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

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Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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