Карпин назвал гол Джикии в ворота словенцев нестандартным для защитника

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Футболист сборной России Георгий Джикия забил словенцам нестандартный и необычный для защитника гол. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Джикия ударом через себя забил второй мяч сборной России в ворота словенцев

В понедельник сборная России на выезде обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Джикия забил на 34-й минуте ударом через себя.

"Сам по себе гол получился нестандартным и необычным для защитника, - сказал Карпин. - Но получилось - и слава богу, этот игровой [момент] наигрывали, он должен был замыкать. Радует, что получается реализовать, что наигрывали. Почти два года команда Словении не пропускает с угловых, поэтому сказал ребятам, что надо попробовать, взял их "на слабо".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе Н и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.