Кузяев: российские футболисты были готовы к жесткой игре в Мариборе

ТАСС, 12 октября. Футболисты сборной России были настроены на жесткую игру, которую команда Словении могла предложить им. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал полузащитник россиян Далер Кузяев.

Сборная России выиграла в отборочном матче чемпионата мира у словенцев со счетом 2:1, вышла на первое место в группе и гарантировала участие в стыковых матчах.

"Игра была жесткой, но мы готовились к такому ходу событий. Было непросто, особенно во второй половине второго тайма, когда мы перестали выбегать в контратаки. Словенцы неплохо контролировали игру, но мы не пропустили во втором тайме", - сказал Кузяев.

"Увидев потом турнирную таблицу, мы обрадовались, но задача еще не выполнена. Будет очень тяжелый матч с хорватами, но все зависит от нас. Спасибо нашим болельщикам, чувствовалась их поддержка", - добавил он.