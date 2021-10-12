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ЧМ-2022 по футболу

Карпин заявил, что после победы над словенцами хочет побыть подальше от людей

В понедельник российская команда победила сборную Словении и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Егор Алеев/ТАСС

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин хотел бы побыть подальше от людей после победы над командой Словении. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В понедельник россияне на выезде победили словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. После сентябрьских матчей Карпин заявлял, что хотел бы "уехать в лес и пропасть".

"Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же - спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций", - сказал Карпин.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе Н и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

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Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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