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Футбол в России

Хачатурянц: сборная России по футболу стала показывать другую игру при Карпине

В понедельник российская команда победила сборную Словении и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 12 октября. Игра сборной России по футболу изменилась в лучшую сторону при главном тренере Валерии Карпине. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги, глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В понедельник сборная России в Мариборе обыграла команду Словении со счетом 2:1 и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира мирового первенства в Катаре.

"Счастлив, просто другая игра, супер! С чем это связано? С Карпиным, с командой", - сказал Хачатурянц.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В четырех матчах под руководством Карпина сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью.

В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.

Теги
Российский футболКарпин, Валерий ГеоргиевичХачатурянц, Ашот Рафаилович
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