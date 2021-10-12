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ЧМ-2022 по футболу

Тренер словенцев заявил, что российская сборная стала сильнее и без Дзюбы

В понедельник команда России победила сборную Словении и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Описание
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек
© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России под руководством Валерия Крапина стала играть быстрее, тактически она стала более гибкой и сильной даже без нападающего Артема Дзюбы. Об этом журналистам после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года заявил главный тренер словенской команды Матьяж Кек.

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Российская сборная в понедельник в Мариборе обыграла словенцев со счетом 2:1, что позволило ей возглавить отборочную группу H. С таким же счетом закончился мартовский матч сборных в Сочи. Тогда оба мяча команды России забил Артем Дзюба, который сейчас отказался от вызова в сборную, сославшись на плохую физическую готовность.

"Да, действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы", - сказал Кек.

"Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду", - добавил он.

Сборная России гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.

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Дзюба, Артем СергеевичЧМ-2022 по футболу
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