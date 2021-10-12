Газзаев: россияне с самого начала игры со словенцами показали, что приехали за победой

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по футболу с первых минут матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении показала, что приехала в Марибор исключительно за победой. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской команды, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

Россияне выиграли у словенцев со счетом 2:1 и вышли на первое место в отборочной группе H. Российская команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отбора на мировое первенство в Катаре.

"Несмотря на тяжелую игру, команда добилась положительного результата. Тем более хорваты со словаками сыграли вничью, и мы занимаем первое место в группе, поэтому теперь решающая игра будет в Хорватии 14 ноября. У нас хороший запас, и нам достаточно сыграть вничью, чтобы с первого места напрямую попасть на чемпионат мира", - сказал Газзаев.

"Что касается качества игры, то оно было лучше, чем [в матче] со словаками, но важен был именно результат, с чем мы и поздравляем нашу команду. Надеюсь, что все потенциальные игроки сборной через месяц будут в оптимальном состоянии", - добавил собеседник ТАСС.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.