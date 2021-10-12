Мостовой: сборная России по футболу была лучше словенцев в создании и реализации моментов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские футболисты лучше создавали и реализовывали моменты в матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против словенцев. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1. 8 октября сборная России на своем поле победила словаков (1:0).

"Качество игры россиян получше, чем в матче со словаками, - сказал Мостовой. - Другое дело, что забили с двух стандартов, тем более [Георгий] Джикия здорово забил, думаю, что лучший гол за карьеру. Второй тайм держались, отбивались, но то, что добыли три очка, очень важно, ведь хорваты не смогли обыграть словаков (встреча завершилась со счетом 2:2 - прим. ТАСС). Словаки нам не забили несколько моментов, а хорватам забили два, мы вышли на первое место".

"Все в принципе идет то же самое, только теперь мы впереди, а хорваты вторые, есть преимущество в том, что в последней игре с ними ничья будет устраивать. В количестве моментов и их реализации россияне были лучше словенцев, мы забили, пару могли еще забить на контратаке", - добавил Мостовой.

Благодаря победе сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы Н, которое позволяет напрямую попасть на чемпионат мира. "Шансы на первое место и выход на чемпионат мира увеличились, - отметил Мостовой. - Два очка от хорватов. Игра у них, но все равно. Словаки же смогли там ничью отстоять".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Россияне занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.