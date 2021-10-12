Карацев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 12 октября. Российский теннисист Аслан Карацев обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел четвертый круг турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 28-летнего россиянина. В следующем круге Карацев сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (49-е место мирового рейтинга) и поляком Хубертом Хуркачем (12).

Позднее во вторник россияне Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (5) встретятся в третьем круге с сербом Филипом Крайиновичем (34) и американцем Томми Полом (60) соответственно. Карацев и Рублев также выступают на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде, в понедельник они обыграли итальянца Симоне Болелли и аргентинца Максимо Гонсалеса (6:3, 5:7, 10:3) и вышли в четвертьфинал.

Карацев занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Шаповалову 22 года, в рейтинге ATP он идет 13-м, на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом канадского теннисиста на турнирах большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.