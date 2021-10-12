Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу 25-летнего Медведева, который занимает второе место в мировом рейтинге и имеет первый номер посева на турнире. В четвертом круге россиянин встретится с болгарином Григором Димитровым (23-й номер посева).

На счету Медведева 13 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 сентября россиянин выиграл Открытый чемпионат США. 29-летний Крайинович занимает 34-место мирового рейтинга.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.