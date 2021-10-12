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ATP

Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга россиянин победил серба Филипа Крайиновича
Даниил Медведев EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

ТАСС, 12 октября. Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Филипа Крайиновича в матче третьего круга теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу 25-летнего Медведева, который занимает второе место в мировом рейтинге и имеет первый номер посева на турнире. В четвертом круге россиянин встретится с болгарином Григором Димитровым (23-й номер посева).

На счету Медведева 13 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 13 сентября россиянин выиграл Открытый чемпионат США. 29-летний Крайинович занимает 34-место мирового рейтинга.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.

Теги
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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