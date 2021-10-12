Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с начала года взяли у спортсменов более 8 тыс. проб

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре взяли у спортсменов 1 447 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

РУСАДА в сентябре не смогло проверить на допинг восемь атлетов, оказавшихся вне доступа

"В сентябре в качестве тестирующей организации было собрано 1 212 проб, 213 - на основе заключенных контрактов, - сказал представитель РУСАДА. - По заказу других тестирующих организаций было отобрано 22 пробы. Всего в сентябре было взято 1 447 допинг-проб".

Всего за девять месяцев 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 8 094 допинг-пробы (в январе - 608, в феврале - 705, в марте - 701, в апреле - 896, в мае - 1 047, в июне - 1 127, в июле - 641, в августе - 922, в сентябре - 1 447).

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы (годовой план - 7 500).