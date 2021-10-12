Каспарайтис не видит других претендентов на победу в Кубке Стэнли, кроме "Тампы"

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" имеет все шансы для того, чтобы завоевать третий Кубок Стэнли подряд. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1992 года, бывший защитник ряда клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис.
Сезон в НХЛ стартует в ночь на 13 октября. В начале февраля в календаре регулярного чемпионата запланирована пауза на Олимпийские игры в Пекине.
"Думаю, шансы на победу у "Тампы" есть, костяк у команды остался таким же, - сказал Каспарайтис. - Никто пока, кроме "Нью-Йорк Айлендерс", не выигрывал Кубок Стэнли три раза подряд, поэтому если "Тампа" это сделает, то это будет для нее большим достижением. Тот же [Никита] Кучеров является сейчас главной звездой команды, и по тому, как он сыграл два последних года в плей-офф, можно говорить, что основная надежда на него. Все зависит от их (российских игроков "Тампы") состояния, и после их возвращения с Олимпиады можно будет посмотреть, как отразится на них та нагрузка".
"Пока других претендентов на победу, кроме "Тампы", я не вижу, но всякое бывает. Конечно, во время Олимпиады игроки могут получить травму, они будут играть больше матчей, а Олимпийские игры - это очень напряженный турнир. Плюс это перелет из Америки в Китай, который не такой простой, смена времени. Помню, мы играли на Олимпиаде в Японии, и поездка тоже была такой напряженной", - добавил Каспарайтис.
В предстоящем сезоне в НХЛ выступит новая команда - "Сиэтл Кракен". "Сиэтл" набрал себе хороший коллектив, там ребята все такие рабочие, с опытом, они будут играть на высоком уровне, - отметил Каспарайтис. - У меня такой оптимизм, потому что я знаю [Рона] Фрэнсиса, который собирал эту команду, он очень опытный игрок и бывший генеральный менеджер. Но сразу они, как "Вегас", выйти в финал плей-офф не смогут - тяжело такое повторить, это случается раз в 100 лет".