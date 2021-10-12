Каспарайтис не видит других претендентов на победу в Кубке Стэнли, кроме "Тампы"

Сезон в НХЛ стартует в ночь на 13 октября. В начале февраля в календаре регулярного чемпионата запланирована пауза на Олимпийские игры в Пекине.

"Думаю, шансы на победу у "Тампы" есть, костяк у команды остался таким же, - сказал Каспарайтис. - Никто пока, кроме "Нью-Йорк Айлендерс", не выигрывал Кубок Стэнли три раза подряд, поэтому если "Тампа" это сделает, то это будет для нее большим достижением. Тот же [Никита] Кучеров является сейчас главной звездой команды, и по тому, как он сыграл два последних года в плей-офф, можно говорить, что основная надежда на него. Все зависит от их (российских игроков "Тампы") состояния, и после их возвращения с Олимпиады можно будет посмотреть, как отразится на них та нагрузка".

"Пока других претендентов на победу, кроме "Тампы", я не вижу, но всякое бывает. Конечно, во время Олимпиады игроки могут получить травму, они будут играть больше матчей, а Олимпийские игры - это очень напряженный турнир. Плюс это перелет из Америки в Китай, который не такой простой, смена времени. Помню, мы играли на Олимпиаде в Японии, и поездка тоже была такой напряженной", - добавил Каспарайтис.

В предстоящем сезоне в НХЛ выступит новая команда - "Сиэтл Кракен". "Сиэтл" набрал себе хороший коллектив, там ребята все такие рабочие, с опытом, они будут играть на высоком уровне, - отметил Каспарайтис. - У меня такой оптимизм, потому что я знаю [Рона] Фрэнсиса, который собирал эту команду, он очень опытный игрок и бывший генеральный менеджер. Но сразу они, как "Вегас", выйти в финал плей-офф не смогут - тяжело такое повторить, это случается раз в 100 лет".