Турышев: лыжник Устюгов прибыл на сбор в Рамзау и будет тренироваться в полную силу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, пропустивший из-за болезни сентябрьский сбор в Германии, полностью восстановился и будет полноценно тренироваться вместе с командой на сборе в австрийском Рамзау. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Сергей Турышев.

В группе Маркуса Крамера и Турышева к олимпийскому сезону готовятся Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина, итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани, а также лыжница из Австрии Тереза Штадлобер.

"Вчера практически в полном составе прибыли на сбор в Рамзау, - сказал Турышев. - Нет только итальянцев, которые присоединятся к нам сегодня. Что касается пропустившего предыдущий сбор Сергея Устюгова, то с ним все в порядке. Он дома прошел все восстановительные процедуры и готов наравне со всеми принимать участие в тренировках".

"В планы нашего сбора в Рамзау входит лыжная подготовка, мы будем подниматься наверх. Но сейчас мы не будем делать акцент на тренировки на снегу, основная лыжная подготовка у нас будет проходить с 17 по 30 октября в итальянском Валь Сеналесе на высоте 3 тыс. м. А в Рамзау у нас будут присутствовать также тренировки на лыжероллерах, кроссы. На лыжи мы намерены вставать не каждый день, это будут подводящие тренировки, чтобы спортсмены адаптировались к такой высоте", - добавил собеседник ТАСС.

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира, Ретивых - обладатель трех медалей мировых первенств, на чемпионате мира - 2021 он вместе с Александром Большуновым выиграл бронзу в командном спринте. Ступак в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски", она также стала второй в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в Германии Ступак выиграла серебряную медаль в эстафете вместе с Натальей Непряевой, Яной Кирпиченко и Татьяной Сориной.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.