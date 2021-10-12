Паралимпийского чемпиона по пара-пауэрлифтингу дисквалифицировали на 2,5 года за допинг

ТАСС, 12 октября. Чемпион Паралимпийских игр 2016 года по пара-пауэрлифтингу нигериец Пол Кехинде дисквалифицирован на 30 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

В пробе спортсмена, взятой в марте 2020 года во внесоревновательный период, были обнаружены гидрохлоротиазид и амилорид, которые являются диуретиками и входят в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

Срок дисквалификации 33-летнего спортсмена отсчитывается с 9 марта 2020 года.

Кехинде является победителем Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 65 кг. Также в его активе победа на чемпионате мира 2017 года.