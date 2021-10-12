Участие порядка 25 стран ожидается на играх "Дети Азии" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Участие около 25 стран Азии ожидается на VII Международных спортивных играх "Дети Азии" 2022 года во Владивостоке. Об этом во вторник на совещании в рамках подготовки к соревнованиям сообщил президент международного комитета игр "Дети Азии" Владимир Максимов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" во Владивостоке в следующем году.

"Мы прогнозируем участие порядка 25 стран Азии", - сказал Максимов.

11-12 ноября во Владивостоке планируется провести конференцию представителей стран - участниц соревнований и запустить часы обратного отсчета до начала игр, которые планируется провести с 27 июля по 8 августа.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты и страны.