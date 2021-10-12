Сборная России по пляжному футболу узнала соперников по группе на Межконтинентальном кубке

ТАСС, 12 октября. Сборная России по пляжному футболу сыграет с командами Ирана, Японии и Парагвая в группе А на Межконтинентальном кубке 2021 года. Жеребьевка турнира прошла во вторник.

Межконтинентальный кубок пройдет с 2 по 6 ноября в Дубае. В группе В сыграют команды ОАЭ, Португалии, Испании и Сенегала. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года. Самыми титулованными командами турнира являются сборные России, Ирана и Бразилии, которые выигрывали кубок по три раза.