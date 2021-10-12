Привитые российскими вакцинами от ковида спортсмены будут допущены к участию в Универсиаде

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет зимней Универсиады 2021 года в швейцарском Люцерне допустит к участию в соревнованиях спортсменов, привитых российскими вакцинами от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Российские вакцины готовы признать на Олимпиаде в Пекине

Прививка необходима. Российские вакцины готовы признать на Олимпиаде в Пекине

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Универсиада пройдет с 11 по 21 декабря.

"Нам пошли в этом вопросе навстречу, учитывая численность российской делегации", - сказал Матыцин.

Ранее в оргкомитете зимней Олимпиады в Пекине сообщили ТАСС, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, смогут выступить на соревнованиях.