Шишкарев: хорошая атмосфера в коллективе помогает женской сборной России по гандболу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Конструктивный подход, интересный тренировочный процесс и хорошая атмосфера в коллективе помогают российским гандболисткам демонстрировать свои лучшие качества. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

6 октября россиянки победили сборную Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года (26:22), 9 октября - команду Литвы (35:21).

"Хотел бы поздравить женскую сборную России по гандболу с уверенными победами над сборными Швейцарии и Литвы на старте отборочного цикла чемпионата Европы 2022 года, - сказал Шишкарев. - В жизни команды сейчас наступил особый момент - идет процесс обновления, в составе появляется много молодых спортсменок, за которыми, как нам представляется, будущее российского гандбола".

20 сентября женскую сборную возглавила Людмила Бодниева, игра со швейцарками стала для нее первой во главе команды.

"Три недели назад мы доверили пост главного тренера Людмиле Бодниевой, и уже сейчас видно, что работа идет в правильном направлении. Взвешенный, конструктивный подход, интересный тренировочный процесс, хорошая атмосфера в коллективе - все это помогает нашим гандболисткам проявить свои лучшие качества, - отметил Шишкарев. - Понятно, что хватает и недостатков, но впереди много работы, которая позволит команде хорошо подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Испании".

"Федерация гандбола старается создавать сборным все необходимые условия для подготовки к большим турнирам. Вот и девушкам в преддверии чемпионата мира еще предстоит провести спарринг с сильной командой Германии, а также принять участие в международном турнире в Норвегии", - заключил глава федерации.

В следующем матче отбора к чемпионату Европы россиянки сыграют в гостях с командой Польши 2 марта 2022 года. Чемпионат Европы пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории с 4 по 20 ноября 2022 года.