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НХЛ

Голышев подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс"

Соглашение рассчитано на один сезон с минимальной зарплатой

ТАСС, 12 октября. Российский нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает журналист портала The Fourth Period Джеймс Николс в Twitter.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год, за это время Голышев получит $750 тыс.

Голышеву 26 лет, в 2016 году он был выбран под общим 95-м номером на драфте НХЛ командой "Нью-Йорк Айлендерс". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Всего на его счету 366 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, где он набрал 208 (103 шайбы + 105 результативных передач) очков. В составе молодежной сборной России хоккеист становился серебряным призером чемпионата мира.

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