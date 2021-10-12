Голышев подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 12 октября. Российский нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает журналист портала The Fourth Period Джеймс Николс в Twitter.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год, за это время Голышев получит $750 тыс.

Голышеву 26 лет, в 2016 году он был выбран под общим 95-м номером на драфте НХЛ командой "Нью-Йорк Айлендерс". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Всего на его счету 366 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, где он набрал 208 (103 шайбы + 105 результативных передач) очков. В составе молодежной сборной России хоккеист становился серебряным призером чемпионата мира.