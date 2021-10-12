В РФС прокомментировали инцидент с российским болельщиком после матча сборной в Словении

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Травма российского болельщика, который пострадал в потасовке после матча футбольных сборных России и Словении, была легкого характера, ему своевременно оказали помощь в местной клинике. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
В понедельник сборная России на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч прошел в Мариборе на стадионе "Людски врт".
"Российский футбольный союз осведомлен об инциденте, который произошел с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона "Людски врт". В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили легкий характер, обращений в посольство от него не поступало", - говорится в сообщении.
Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5).