В РФС прокомментировали инцидент с российским болельщиком после матча сборной в Словении

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Травма российского болельщика, который пострадал в потасовке после матча футбольных сборных России и Словении, была легкого характера, ему своевременно оказали помощь в местной клинике. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В понедельник сборная России на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч прошел в Мариборе на стадионе "Людски врт".