Горячкина сыграла вничью в четвертом туре мужского суперфинала чемпионата России

ТАСС, 12 октября. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Никитой Витюговым в четвертом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. В первом матче Горячкина черными сыграла вничью с Павлом Понкратовым, во втором - победила белыми Александра Мотылева, в третьем туре уступила Кириллу Алексеенко. В пятом туре шахматистка черными фигурами сыграет с Андреем Есипенко, который во вторник сыграл вничью с Владимиром Федосеевым.

Также в четвертом туре Максим Матлаков белыми фигурами обыграл Максима Чигаева, Дмитрий Андрейкин белыми фигурами одержал победу над Кириллом Алексеенко, Александр Мотылев черными фигурами выиграл у Павла Понкратова, вничью сыграли Александр Предке с Александром Рахмановым.

Турнирную таблицу после четырех туров возглавляют Андрейкин, Витюгов, Матлаков и Алексеенко, которые набрали по 2,5 очка, далее располагаются Рахманов, Федосеев, Горячкина и Есипенко (по 2), Предке, Понкратов, Чигаев, Мотылев (по 1,5).

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском турнире - 7 млн, в женском - 4 млн).