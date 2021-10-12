Хоккеист Зыков подпишет контракт со СКА

ТАСС, 12 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" из Новосибирска обменял права на нападающего Валентина Зыкова в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Соглашение с нападающим будет рассчитано до конца сезона-2021/22. За Зыкова "Сибирь" получила нападающих Владислава Каменева и Егора Спиридонова.

Ранее во вторник пресс-служба ЦСКА объявила об обмене прав на хоккеиста в "Сибирь" на денежную компенсацию.

Зыкову 26 лет, он был выбран под общим 37-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2013 году командой "Лос-Анджелес". В сезоне-2012/13 он перешел из команды Молодежной хоккейной лиги "Красная армия" в клуб Главной юниорской лиги Квебека "Бе-Комо". В НХЛ Зыков дебютировал в сезоне-2017/18 за команду "Каролина", затем играл за "Эдмонтон" и "Вегас". Всего в НХЛ россиянин провел 55 матчей, в которых набрал 17 (7 шайб + 10 результативных передач) очков.

Последним клубом Зыкова был шведский "Модо". В 2014 году в составе сборной России нападающий завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира.