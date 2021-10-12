УЕФА начал прием заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года

ТАСС, 12 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале приема заявок от национальных ассоциаций на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассоциации, заинтересованные в проведении чемпионата Европы в 2028 году, должны заявить об этом до 23 марта 2022 года. 5 апреля того же года УЕФА объявит претендентов на проведение турнира, а в сентябре 2023 года определится хозяин чемпионата.

Сообщается, что заинтересованным сторонам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости: минимум один стадион, вмещающий не менее 60 тыс. зрителей, предпочтительно два стадиона с чистой вместимостью не менее 50 тыс. зрителей, минимум четыре стадиона, вмещающие не менее 40 тыс. болельщиков и минимум три стадиона, вмещающие не менее 30 тыс. зрителей. Также в заявлении пресс-службы указано, что ассоциации могут подать совместные заявки при условии, что страны расположены географически компактно.

Чемпионат Европы, состоявшийся минувшим летом, прошел в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Следующий турнир пройдет в 2024 году в Германии.