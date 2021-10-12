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Мировой футбол

Борислава Михайлова переизбрали на пост президента Болгарского футбольного союза

За Михайлова проголосовал 241 делегат конгресса, за Димитара Бербатова - 230

СОФИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Делегаты внеочередного конгресса Болгарского футбольного союза (БФС) переизбрали Борислава Михайлова на пост президента организации. За Михайлова проголосовал 241 делегат, за его основного оппонента лучшего бомбардира сборной Болгарии Димитара Бербатова - 230.

Михайлов в пятый раз переизбран на высший пост в болгарском футболе, впервые на пост главы организации он был избран в 2005 году.

Внеочередной конгресс БФС состоялся по решению софийского суда, поддержавшего жалобу Бербатова на решение исполкома организации, который ранее отказал в созыве внеочередного конгресса и проведении выборов президента.

В начале августа команда бывшего футболиста, объявившего о намерении бороться за пост президента БФС, внесла требование о проведении внеочередного конгресса, которое подписали представители 191 клуба (одной трети футбольных клубов страны), настаивавшие на прекращении мандата Борислава Михаилова на посту президента БФС и проведении выборов. Однако исполнительный комитет БФС, рассмотревший требование, заявил о многочисленных нарушениях в организации подписки и отказал в проведении внеочередного конгресса. Это решение и было обжаловано Бербатовым в суде.

Бывший вратарь национальной сборной Борислав Михайлов официально в августе вернулся на пост президента БФС после того, как две судебные инстанции подтвердили его легитимность. Регистрационное агентство вписало его на соответствующую позицию.

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